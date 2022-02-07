Блинкен рассказал о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу
- РИА Новости
«Мы ведём консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из России.