Блинкен рассказал о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу

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США ведут переговоры с основными поставщиками топлива по вопросу увеличения поставок в Европу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета США — ЕС по энергетике в Вашингтоне.
Блинкен рассказал о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу
  • РИА Новости

«Мы ведём консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», — цитирует Блинкена РИА Новости

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из России.

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