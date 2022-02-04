Белый дом: США обсуждают с партнёрами возможность диверсификации поставок газа в Европу
- AP
Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов.
По её словам, обсуждаются вероятные действия и возможность увеличения запасов газа для удовлетворения потребностей партнёров.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки.