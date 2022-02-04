Белый дом: США обсуждают с партнёрами возможность диверсификации поставок газа в Европу

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает контакт со своими партнёрами на тему диверсификации поставок газа в Европу на случай обострения ситуации вокруг Украины.
Белый дом: США обсуждают с партнёрами возможность диверсификации поставок газа в Европу
  • AP

Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов.

По её словам, обсуждаются вероятные действия и возможность увеличения запасов газа для удовлетворения потребностей партнёров.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки.

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