Белый дом: США обсуждают с партнёрами возможность диверсификации поставок газа в Европу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает контакт со своими партнёрами на тему диверсификации поставок газа в Европу на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов.

По её словам, обсуждаются вероятные действия и возможность увеличения запасов газа для удовлетворения потребностей партнёров.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки.