«Словами о великой Америке уже не отделаешься»: почему снижается рейтинг Джо Байдена

Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев упал до 46%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Квиннипэкским университетом. Отмечается, что этот показатель в мае составлял 49%. Всё меньше американцев поддерживают экономическую политику Байдена, а также его меры по сдерживанию распространения коронавируса. По мнению экспертов, снижение рейтинга действующего главы Белого дома — результат его неэффективной политики по борьбе с COVID-19, а также сомнительных мер, принятых в миграционной и энергетической сферах.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до 46%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).

«Рейтинг одобрения деятельности президента Байдена в настоящее время неоднозначный: 46% американцев одобряют его работу, а 43% — нет. Для сравнения, в мае положительный ответ дали 49% респондентов, а отрицательный — 41%», — отмечается в пресс-релизе.

При этом экономическую политику демократа поддерживают только 43% опрошенных.

Также по теме Конец «медового месяца»: почему снизился рейтинг одобрения американцами политики Байдена Всё меньше американцев довольны политическим курсом США. По данным опроса исследовательской компании Ipsos, лишь 45% населения...

«По части управления экономикой Байден получил негативную оценку (43% / 48%), против положительной в мае (48% / 43%)», — говорится в сообщении.

Увеличилось и число тех, кому не нравятся меры главы Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19 в условиях распространения штамма «дельта» и нового резкого всплеска заболеваемости в США. Если в мае их было 30%, то сейчас — уже 40%.

«Он стоял во главе борьбы с коронавирусом, так почему же американский президент теряет поддержку своих сограждан? Штамм «дельта» уносит жизни невакцинированных, и, возможно, Белый дом преждевременно занял слишком оптимистичную позицию, говоря о «выходе из кризиса», — сказал социолог-аналитик Квиннипэкского университета Тим Мэллой.

Снижение популярности

Падение рейтинга Байдена зафиксировал и институт общественного мнения Gallup в июле. Результаты опроса, проводившегося с 6 по 21 июля, продемонстрировали, что этот показатель снизился до 50% по сравнению с 56% в предыдущем месяце.

«До этого за всё время пребывания в должности его (46-го президента США. — RT) рейтинг не демонстрировал существенных изменений. Таким образом, текущий показатель к настоящему моменту является для него самым низким результатом», — резюмировали в Gallup.

Падение популярности американского президента аналитики института связали в том числе с приростом числа заболевших коронавирусом, замедлением темпов вакцинации, а также с тем, что расценки на бензин и ряд товаров для населения растут. По данным Gallup, наивысший рейтинг одобрения Байдена находился на уровне 57% в конце января — начале февраля и в апреле.

К похожим выводам об уровне одобрения политики Байдена пришла и аналитическая компания Ipsos, проводившая опрос для ABC News с 23 по 24 июля. По её данным, всё больше американцев разочаровываются в подходе главы Белого дома к решению внутренних и внешних проблем США. Число тех, кого устраивает нынешний курс Вашингтона, сократилось почти на 20% — с 64% в январе до 45%. Уточнялось, что работу президента по вопросам преступности, иммиграции и ситуации на американо-мексиканской границе, а также насилия, связанного с огнестрельным оружием, в целом одобряют только немногим более трети американцев.

По данным агрегатора результатов соцопросов — портала RealClearPolitics, сейчас деятельность Байдена одобряют 50,7% американцев.

Как следует из графика, это самый низкий показатель рейтинга Байдена с января, когда он пришёл к власти. Согласно данным платформы, этот показатель начал неуклонно снижаться с мая, когда политику Байдена поддерживали 54,9% американцев. При этом самый высокий уровень одобрения был зафиксирован в конце января — 55,8%.

«Ситуация по-прежнему непростая»

Как отмечают эксперты, отрицательная динамика рейтинга действующего президента — это результат его неэффективной политики в области борьбы с коронавирусом, а также в миграционной и энергетической сферах.

«Демократы во главе с Байденом критиковали Трампа за неудачи в борьбе с COVID-19, а теперь, оказавшись у руля, они сами начали испытывать трудности. Коронавирус никто не отменял, и тут словами о великой Америке уже не отделаешься, надо подкреплять их реальными делами», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Напомним, Соединённые Штаты по-прежнему бьют мировые рекорды по распространению нового коронавируса. Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США выявлено более 35,3 млн случаев инфицирования, 615 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

Также по теме 100 дней с демократом: как прошли первые месяцы президентства Джо Байдена 100 дней назад, 20 января, Джо Байден вступил в должность президента США. Этот период стал традиционным рубежом, по которому в США...

О прямой связи снижения рейтинга действующего президента с пандемией говорит и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Первоначальная эйфория в связи с выборами уже прошла, а проблем с коронавирусом и в других сферах только прибавилось. Поддерживать высокие темпы вакцинации администрация Байдена не смогла. Глава Белого дома обещал победить COVID-19, но выполнить это ему пока не удаётся. Не получается пока у него и преодолеть трудности экономического толка. Ситуация с этим по-прежнему непростая», — пояснил он в беседе с RT.

Кроме того, по словам Рогулёва, рейтинг действующего главы Белого дома снижается в том числе ввиду миграционного кризиса, который обострился из-за его политики открытых границ.

«Конечно, усугубление миграционных проблем также создаёт напряжённость в американском обществе, вызывает беспокойство. Байден со своими решениями шарахается из стороны в сторону, но это не приносит положительного эффекта», — говорит аналитик.

Напомним, ранее республиканцы неоднократно критиковали президента США за его политику в сфере нелегальной миграции. Как отмечал в июле в своём Twitter сенатор-республиканец Линдси Грэм, приверженность нынешней администрации Белого дома идее открытых границ может привести «к ещё большему краху правопорядка». В свою очередь, глава национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел обратила внимание на то, что в Соединённых Штатах на южной границе «наблюдается самый сильный наплыв нелегальных мигрантов за десятилетия». Ранее, ссылаясь на данные Службы пограничного и таможенного контроля США, она сообщила, что в июне там было зафиксировано проникновение около 189 тыс. нелегальных мигрантов. При этом, как информировал сенатор-республиканец Тед Круз, за 2021 год число нелегалов в США превысило 500 тыс. Он спрогнозировал, что эта цифра будет только увеличиваться.

Политологи также считают, что рейтинг Байдена мог снизиться и из-за его неэффективных шагов в энергетической сфере.

«Значительная часть американского общества разочарована решениями главы Белого дома в этой области. Америка не готова идти полным ходом к зелёной энергетике. Резко перестраиваться очень дорого, и это бьёт по карману американцев», — говорит Рогулёв.

Прохожие фотографируются на фоне здания Капитолия в Вашингтоне

Reuters

© Eric Thayer

Стоит отметить, что после того, как Байден пришёл к власти, цены на топливо в США резко выросли. В частности, по данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина в этой стране с начала года увеличилась на 40%, достигнув семилетнего максимума. Республиканцы и ряд американских СМИ на этом фоне нередко критикуют энергетическую стратегию администрации Байдена. В частности, в редакционной колонке The Wall Street Journal от 6 июля говорилось, что явная цель политики действующего президента — сократить добычу нефти и газа в США, «ограничивая мировой объём предложения ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата».

Как полагает Константин Блохин, спустя полгода после инаугурации значительная часть американцев осознала, что команда Байдена не так эффективна на практике, как об этом говорилось в предвыборных обещаниях.

«При Байдене в Соединённых Штатах ситуация в большинстве сфер не стала более стабильной. Поэтому если во время президентской кампании его заявления и обещания ещё как-то воспринимались американским обществом, то теперь оно от них изрядно устало, что отражается на рейтинге одобрения главы Белого дома», — сообщил аналитик.

При этом Юрий Рогулёв сомневается, что популярность Байдена будет расти в дальнейшем.

«Ситуация для президента США, вероятно, не изменится к лучшему, если учесть, что грядёт новая волна пандемии коронавируса. Некоторые штаты до сих пор буквально тонут в ограничительных мерах. К этому добавляются другие внутренние проблемы США. В таких условиях рейтинг Байдена продолжит снижаться», — прогнозирует эксперт.