Захарова прокомментировала инициативу конгресса США конфисковать активы России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв LIVE» прокомментировала информацию, что палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.

По её словам, на все меры, в том числе «идиотические», Россия будет отвечать.

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — цитирует её РИА Новости.

Ранее палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.

Отмечается, что данный законопроект предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства.