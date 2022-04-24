«Используют Украину как таран»: почему на Западе не готовы предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности

Украина продолжает добиваться от своих западных партнёров гарантий безопасности, настаивая на том, чтобы они были созвучны Пятой статье Устава НАТО. В числе гарантов Киев желает видеть США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию, Польшу и ряд других стран. По словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, переговоры с претендентами должны будут завершиться в течение недели. Однако публичные выступления представителей государств, на которые Украина возлагает большие надежды, свидетельствуют об их неготовности брать на себя серьёзные обязательства, отмечают эксперты. По мнению аналитиков, на Западе понимают, что Украина — перманентная зона потенциального конфликта, поэтому не собираются ставить себя под удар, давая ей конкретные обещания, да ещё и закреплённые юридически.

Украина не оставляет попыток склонить своих западных союзников к предоставлению ей юридически закреплённых гарантий безопасности. При этом в представлении Киева гарантии должны быть фактически аналогичны Пятой статье Устава НАТО о системе коллективной защиты. В числе своих гарантов украинские власти хотят видеть крупных международных игроков в лице США, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Польши и других. С ними ведутся переговоры, которые, по информации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, должны завершиться в течение недели.

Однако, как отметили в беседе с RT эксперты, публичные заявления некоторых западных политиков, которые звучат в последнее время, заставляют усомниться в их желании пообещать Киеву что-либо серьёзное.

«Нужно понимать, что трактовка гарантий безопасности у Запада в лице США и у Украины разная. Западные страны их рассматривают только в формате новых поставок вооружений, которые способствуют реализации планов американского военного производства, их внутренним геополитическим и геоэкономическим интересам», — пояснила RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

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Она также отметила, что Украина в её нынешней политической формации представляет собой проект США, с помощью которого Вашингтон намерен всячески ослаблять Россию и крепче привязывать к себе Европу. Поэтому обеспечение мира на смежной с РФ и ЕС территории явно не соответствует целям Соединённых Штатов.

«По этой причине США и их ближайшие союзники стремятся поддерживать перманентное состояние конфликта на Украине, закрывая глаза на жертвы среди её населения. Ведь если бы их действительно заботило благосостояние этой страны, то там не размещались бы биолаборатории, потенциальное химическое оружие и реальные вооружения», — добавила аналитик.

Её точку зрения разделяет и заведующий отделом Украины Института стран СНГ политолог Иван Скориков. По его мнению, на Западе считают, что с политической точки зрения им выгодны военные действия на Украине.

«В идеале им нужна какая-никакая победа киевского режима, чтобы сохранить страну в качестве русофобского оплота. К тому же украинский кризис — очень удобная тема для тех же США для притягивания к себе Европы, чьи связи с Россией Вашингтон уже долгое время пытается разорвать», — рассказал в интервью RT эксперт.

При этом ввязываться в конфликт на Западе не хотят, так как там не готовы жертвовать своим благополучием ради «проекта», подчеркнула Федосова.

«Потому что те гарантии, которые стремится получить Украина, ставят под угрозу благополучие самих стран НАТО, делают их провокаторами большого военного конфликта с Россией, потому что РФ уже не раз заявляла, что любое присутствие иностранных военных либо грузов считается законными целями для российских вооружённых сил. Поэтому на Западе отдают себе отчёт в том, что это ставит их на порог третьей мировой войны», — пояснила она.

Сгоревшая украинская техника на освобождённом металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе

РИА Новости

© Сергей Аверин

В связи с этим западные политики стараются придумать обтекаемые формулировки своего участия в гарантиях или вообще отказываются брать на себя обязательства под каким-нибудь благовидным предлогом, добавила Федосова.

«Сказала то, что сказала»

В этом контексте наиболее примечательно интервью заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которое она дала украинскому изданию «Европейская правда» 22 апреля. Сначала она уклонилась от вопроса журналиста о возможности предоставления Соединёнными Штатами гарантий безопасности Украине.

«Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые непубличны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить», — заявила дипломат.

После чего пресекла попытку интервьюера уточнить, не гарантии ли она имела в виду под словом «заверения».

«Я сказала именно так, как сказала. И это всё, что я могу сообщить публично», — подчеркнула Нуланд.

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При этом, как напомнили в «Европейской правде», «заверения безопасности» — это термин, который использовался при составлении Будапештского меморандума, который, в свою очередь, не предусматривает юридически зафиксированных гарантий.

Этот момент в трактовке понятия подчёркивал и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, участвовавший в подписании Будапештского меморандума. По его словам, если говорить о Соединённых Штатах, то в этом документе Вашингтон не обещал неограниченную поддержку Украине.

«Будапештский меморандум содержит «заверения», а не «гарантии» безопасности. Гарантии подразумевали бы обязательство предоставить американскую военную силу, которой располагают члены НАТО. Американские должностные лица ясно дали понять, что предложение заключалось не в этом. Таким образом, речь идёт о заверениях», — пояснял дипломат в своей колонке для Брукингского института ещё в декабре 2019 года.

Обнадёживать Киев не торопятся и в Лондоне. В частности, британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели отверг вариант предоставления Западом гарантий Украине по типу Пятой статьи Устава НАТО. По его мнению, Киеву стоит рассчитывать лишь на оружейные поставки и другую менее вовлечённую помощь.

«Украинцы хотят — и теперь, думаю, получат — ряд гарантий со стороны государств-единомышленников, касающихся того, что мы можем предпринять для оказания им поддержки в виде оружия, подготовки и обмена разведданными», — заявил Джонсон.

Такого рода поддержка должна помочь украинцам осуществлять сдерживание и укрепить их территорию до такой степени, чтобы она была «неприступной для России», считает политик.

Той же позиции придерживается и руководство Германии. Как подчеркнул 22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин готов выступить в качестве гаранта, однако защищать себя Украина должна сама.

«Необходимо заключить мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим её так, чтобы её безопасность была гарантирована», — заявил немецкий канцлер.

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле

РИА Новости

© Сергей Карпухин

При этом Шольц подчеркнул, что украинская сторона должна самостоятельно разрабатывать условия мирного соглашения с Россией, так как никто не вправе делать это от её имени.

В свою очередь, во Франции ранее пояснили, что гарантии, которые могли быть предоставлены Украине, в большей степени напоминали бы положение о взаимной обороне, которое сейчас действует среди членов Европейского союза, чем механизм Пятой статьи Устава НАТО.

В Анкаре же и вовсе заявили, что не готовы стать для Украины гарантом, так как не понимают, что именно требуется Киеву.

«Мы не можем стать гарантом безопасности до тех пор, пока не поймём, что это под собой подразумевает», — приводит ТАСС слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу из интервью CNN Türk 20 апреля.

Даже наиболее «преданные» украинские союзники в лице Польши не готовы брать на себя обязательства по обеспечению безопасности соседей. Рассмотреть возможность стать гарантом в Польше готовы, но только при условии, что в этой роли выступят и какие-нибудь другие крупные международные игроки.

«Если это будут серьёзные гарантии, то есть с участием США, а также других крупных европейских стран, то я не вижу здесь никаких противопоказаний», — цитирует ТАСС польского вице-премьера Ярослава Качиньского.

Другой разговор

Между тем на Украине возможную результативность переговоров с Россией по вопросу заключения мирного договора увязывают именно с получением гарантий от Запада. При этом в Киеве признают сложность их реализации.

«Потому что там есть очень сложные вопросы в этих гарантиях. Чего хотим мы и что готовы нам дать — разные вещи», — признал в интервью украинским СМИ 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

AP

© Efrem Lukatsky

Несмотря на это, он отверг возможность прийти к какому-либо окончательному договору с Россией без этих гарантий.

«Для меня очень важно перед встречей с Россией иметь понимание того, что они (гарантии безопасности. — RT) нам дадут. Это влияет, это очень сильно влияет», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в том случае, если обещания и обязательства западных партнёров окажутся «иллюстрацией», Киев вынужден будет совсем по-другому и про другое разговаривать с РФ.

«Тогда это снова-таки (речь. — RT) про двусторонние отношения», — пояснил он.

Справедливость рассуждений украинского президента отметил Иван Скориков. По его мнению, Зеленский прекрасно понимает, что сам ничего не решает в этой ситуации.

«Он осознаёт, что судьба его режима зависит от договорённостей между Вашингтоном и Москвой, так как Украина лишена субъектности. Однако сегодня нельзя с уверенность сказать, что эти две стороны готовы договариваться. Россия до начала спецоперации несколько раз протягивала руку США, выдвигала конкретные предложения. Но Вашингтон их проигнорировал и теперь представляет собой экзистенциальную угрозу для территории РФ», — выразил мнение политолог.

К вопросу возобновления диалога России и США стоит возвращаться, когда «в Белом доме угомонятся и прозреют», считает политолог.

В свою очередь, Виктория Федосова заметила, что нынешняя позиция западных партнёров по гарантиям стала неприятным сюрпризом для киевской власти, так как там ожидали, что ей окажут больше поддержки.

«Но однозначные заявления таких стран, как Великобритания и Польша, которые являются самыми ярыми разжигателями этого кризиса, свидетельствуют о том, что они не будут предоставлять серьёзные гарантии, так как не намерены пересекать свои красные линии даже ради большой дружбы с Украиной. И это о многом говорит. В частности о том, что Украину в очередной раз водят за нос и используют как таран против России», — резюмировала эксперт.