Завышенные требования: как Украина пытается добиться гарантий своей безопасности

Киев рассчитывает, что Индия в перспективе станет одним из гарантов безопасности Украины. Такое пожелание высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам. В настоящее время Киев пытается убедить постоянных членов Совбеза ООН и ряд других государств поручиться за безопасность государства. Предварительное согласие на это дали ФРГ, Франция, Италия и Польша, однако конкретных шагов по заключению такого рода обязательств никто из них не осуществил. США, которые, по мнению Киева, должны играть главную роль в гипотетической системе безопасности, пока воздерживаются от озвучивания своей позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Индию в клубе стран — гарантов безопасности Украины. Об этом украинский лидер заявил в интервью индийскому телеканалу Republic TV.

«Нам нужны гарантии безопасности от стран, включая Соединённые Штаты, Великобританию, Китай, Турцию, Германию и Польшу, которые могут быть гарантами безопасности. Я также приглашаю Индию стать гарантом безопасности, если у неё будет такое желание», — цитирует Republic TV Зеленского.

Также украинский лидер сообщил, что надеется на достижение чётких договорённостей по этим гарантиям до возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Чтобы не было просто встреч ради встреч, а чтобы имелась какая-то конкретика. Мы готовы к тому, чтобы процесс шёл в параллельном формате, чтобы нам не приходилось ждать встречи через год или два. Мы не хотим, чтобы война продолжалась так долго», — заявил Зеленский.

«Нужны серьёзные игроки»

Своё представление о системе безопасности в наиболее полном виде Киев высказал на состоявшихся 29 марта в Стамбуле переговорах с Москвой. Среди стран-гарантов Украина рассматривает постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция). Также Киев хотел бы видеть в этом клубе Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Стоит отметить, что перед началом спецоперации ВС РФ Киев требовал гарантий безопасности только от подписантов Будапештского меморандума 1994 года (России, США и Великобритании).

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле

© Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images

«Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все страны — гаранты безопасности, который будет ратифицирован, чтобы не повторять ошибку, которая когда-то была в Будапештском меморандуме. Мы хотим, чтобы это был рабочий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины», — заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Тогда руководитель юридической группы переговорщиков с РФ Александр Чалый сообщил, что в обмен на гарантии безопасности Украина готова зафиксировать статус внеблокового и безъядерного государства. Также Киев готов был придерживаться нейтралитета и не допустить размещения на своей территории иностранных военных баз.

Позднее, в начале апреля, в интервью украинским СМИ Зеленский заявил, что в новой архитектуре безопасности Киев должен иметь армию, «которая способна защищать государство». Таким образом, украинский лидер отверг требование Москвы по «демилитаризации» Украины, а говоря о потенциальных странах-гарантах, заявил, что Киеву «нужны серьёзные игроки, готовые на всё».

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«Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы эти санкции были глубоко и заранее проработаны. Чтобы в первую секунду, когда мы почувствовали угрозу со стороны РФ, эти государства объединились и в течение трёх суток ввели всё сразу, всё заблокировали», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, пока что Киев не получил «конкретный перечень тех гарантий и перечень тех стран, которые готовы 100%-но включиться за нас», но ряд государств всё-таки дали своё согласие.

«Они сказали, что готовы встретиться с нами и об этом говорить. Но ещё раз подчеркну — эта встреча на Украине ещё не состоялась. Мы ждем её… Пока что все эти гаранты положительно настроены в отношении Украины. Но этого мало. У нас уже были такие договорённости и «бумажки», — заявил Зеленский.

Напомним, на сегодняшний день о своём предварительном согласии стать гарантами безопасности Украины заявили власти ФРГ, Франции, Италии и Польши. При этом, как уточнил 7 апреля в беседе с читателями газеты Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон, Париж возьмёт на себя эту функцию только тогда, когда прекратятся боевые действия на территории Украины. В свою очередь, Берлин, Рим и Варшава пока никак не конкретизировали условия участия в обеспечении безопасности Украины.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

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В беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Фененко отметил, что страны, которые Киев хотел бы видеть в клубе гарантов, заняли сейчас выжидательную позицию. По прогнозу эксперта, государства пока не будут торопиться с окончательным решением по этому вопросу.

«Пока Киев ничего не добился. Все ждут, чем закончится российская спецоперация. На мой взгляд, если Россия одержит в итоге крупную победу над ВСУ и пойдёт до конца в требованиях по денацификации и демилитаризации, вопрос о гарантиях в нынешнем виде вообще стоять не будет», — подчеркнул Фененко.

Неудачный опыт

С точки зрения Киева, главным гарантом безопасности должны стать Соединённые Штаты. Об этом, в частности, в конце марта в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По мнению чиновника, без участия Вашингтона создать систему гарантий невозможно.

Однако в США не спешат с ответом на призывы Киева. После стамбульских переговоров директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила журналистам, что не может озвучить позицию Вашингтона по украинским предложениям.

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«Мы постоянно обсуждаем с Украиной способы оказания с нашей стороны помощи в обеспечении её суверенитета и безопасности. Но на данный момент о гарантиях безопасности я ничего конкретного сообщить не могу», — сказала Бедингфилд.

Ещё один постоянный член Совбеза ООН — Великобритания — фактически отверг возможность предоставления гарантий Украины. 30 марта в беседе с журналистами BBC Radio 4 вице-премьер Соединённого Королевства Доминик Рааб подчеркнул, что Украина не входит в НАТО и Лондон не намерен «вступать в прямую военную конфронтацию с Россией».

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин отметил, что Киев фактически пытается вовлечь в конфликт с Россией как можно большее число государств, сделав их заложниками сложившейся ситуации.

«Зеленский заинтересован в самом широком участии стран в системе безопасности, о которой он говорит, и готов делать предложение практически любому государству. Но за рубежом, в том числе на Западе, понимают, что по крайней мере в настоящее время это риск военной конфронтации с Москвой. Если кто-то сегодня реально возьмет на себя такие обязательства, то окажется вовлечён в авантюру с очень серьёзными последствиями», — пояснил Козюлин.

Украинский солдат под Киевом

© Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Опрошенные RT эксперты полагают, что в нынешнем стремлении сформировать новую систему гарантий безопасности киевская дипломатия пытается учесть неудачный опыт Будапештского меморандума, который так и не был ратифицирован ни одним из подписантов, включая саму Украину.

Напомним, что до спецоперации Зеленский намеревался реанимировать это документ, заручившись поддержкой граждан. Однако эта попытка ни к чему не привела. После этого, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер фактически пригрозил участникам мероприятия выйти из Будапештского меморандума, предполагавшего безъядерный статус страны.

В Москве заявление Зеленского восприняли как непосредственную военную угрозу и заявили, что не позволят Киеву заполучить атомное оружие.

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«Зеленский делает ставку на получение железобетонных гарантий оказания прямой военной помощи. Речь идёт о формировании своеобразного военного блока, и потому аналогии с 5-й статьёй устава НАТО совсем неслучайны. Вместе с тем такой сценарий выглядит маловероятным. Требования и ожидания Зеленского выглядят чрезмерно завышенными», — отметил Козюлин.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT озвучил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По прогнозу эксперта, даже западные страны вряд ли достигнут консенсуса по вопросу предоставления гарантий безопасности Украины.

«Зеленский демонстрирует амбиции, но они практически ничем не подкреплены. Да, ряд стран предварительно согласились, но это скорее дань нынешней русофобской конъюнктуре, а в случае Франции явно сыграл факторов президентских выборов», — подчеркнул Кошкин.

Как считает эксперт, своей излишней настойчивостью Зеленский и его команда спровоцируют либо негативную реакцию западных стран, либо получат по итогу аналог так и не ратифицированного Будапештского меморандума.

«Клуб стран-гарантов существует пока только в воображении киевских политиков. К тому же крайне наивно полагать, что даже после согласия западных лидеров и составления какого-либо документа эти гарантии обретут реальную силу. Для этого необходима ратификация, то есть одобрение парламентами стран-подписантов, а это очень долгий процесс. Я очень сомневаюсь, что в этих попытках Украина получит от Запада содержательные гарантии безопасности», — подытожил Кошкин.