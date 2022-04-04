«Налицо признаки видеоподлогов и фейков»: в Кремле призвали не доверять публикациям Киева о событиях в Буче

Москва категорически отвергает обвинения в причастности российских военных к убийствам мирных жителей в украинском городе Буче. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в распространённых Киевом материалах о событиях в городе выявлены признаки подлога. По словам представителя Кремля, Москва считает эту тему крайне серьёзной и будет продвигать обсуждение провокации в Совбезе ООН. В Министерстве иностранных дел подтвердили, что российская сторона намерена поднять этот вопрос на международном уровне, хотя председательствующая в Совбезе Великобритания и не дала накануне согласия на проведение заседания Совета Безопасности.

Опубликованным украинской стороной и рядом западных СМИ материалам о событиях в городе Буче нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта информация должна быть подвергнута серьёзному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалы — во многом им нельзя доверять, потому что там налицо (выявлены нашими специалистами из Минобороны) признаки видеоподлогов и различных фейков», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности ВС РФ к убийству десятков мирных жителей в Буче. Он добавил, что фактология и календарная последовательность событий не говорят в пользу достоверности версии Киева.

Песков подчеркнул, что Россия будет продвигать обсуждение провокации в Буче в Совете Безопасности ООН.

«Мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была наша инициатива рассмотреть эту тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос в повестку дня Совбеза. Тема слишком серьёзная», — сказал он.

Напомним, ранее украинские власти и СМИ, а вслед за ними и западные медиа, распространили снятые в Буче видео, на кадрах которых видны лежащие вдоль дороги тела погибших. Авторы этих публикаций утверждали, что к событиям якобы причастны российские военные.

В Минобороны РФ опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в Буче и назвали действия Киева очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения этого населённого пункта под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Наоборот, горожане свободно передвигались и пользовались сотовой связью, могли выехать из населённого пункта на север, тогда как южные окраины Бучи круглосуточно обстреливались украинской стороной.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что российские подразделения полностью вышли из города ещё 30 марта, а 31-го числа мэр Бучи Анатолий Федорук в своём видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных. При этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

«Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь, — подчеркнули в Минобороны. — Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».

«Разгоняют по всем каналам и социальным сетям»

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом заявил, что в Буче была устроена инсценировка.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буче Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договорённостями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители», — сказал министр.

Он также констатировал, что российские военнослужащие покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи «торжественно говорил, что у него всё в порядке».

«А ещё два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях», — сказал Лавров.

«Мы затребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», — сообщил он, уточнив, что председательствующая в Совбезе Великобритания не подтвердила возможность проведения такого заседания.

«Но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — заключил министр.

Эту ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — написала она в Telegram.