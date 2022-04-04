Песков: распространённым Киевом материалам о событиях в Буче нельзя доверять
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«Эта информация, она должна быть подвергнута серьёзному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалы — во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков», — цитирует Пескова РИА Новости.
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.
По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и в эскалации насилия.
Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.