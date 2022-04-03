Минобороны России опровергло фейк о якобы убийстве мирных жителей в Буче

Министерство обороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населённом пункте Буча Киевской области. Там напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области являются очередной провокацией. За время нахождения данного населённого пункта под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — заявило Минобороны России.

Там напомнили, что всё время, пока город находился под контролем российских военных, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью.

«Выезды из города Бучи не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населённого пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь», — подчеркнуло министерство.

В Москве напомнили, что при этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

«Все российские подразделения полностью вышли из Бучи ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции», — заявили в Минобороны.

Неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, добавили в ведомстве.

«Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — заключили в Министерстве обороны.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видео, снятое якобы в городе Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Как пишет РИА Новости, пользователи обратили внимание на то, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колёса военной техники.