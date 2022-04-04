Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры» к разоблачению всех причастных к этому лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации).

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.