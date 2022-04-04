Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.
Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче
  • © Пресс-служба СК РФ

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры» к разоблачению всех причастных к этому лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации).

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить