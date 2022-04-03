Россия запросила на 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за провокации радикалов в Буче

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Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче. Об этом заявил заместитель российского председателя при организации Дмитрий Полянский.
Россия запросила на 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за провокации радикалов в Буче
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«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля. Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», — написал Полянский в Telegram.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Как отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, распространение Западом фейка об «убийстве мирных граждан» в украинской Буче под Киевом делают его соучастником провокации.

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