Косачёв назвал медвежьей услугой попытки Запада «разогнать» фейк Киева о событиях в Буче

Распространение Западом фейка об «убийстве мирных граждан» в украинской Буче под Киевом делают его соучастником провокации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«То, что это постановка, не вызывает никакого сомнения. То, что киевские власти её организовали, а сейчас «разгоняют», — преступление. А то, что Запад эту фальшивку со своей стороны подхватывает и добавляет ей максимального резонанса, делает Запад соучастником этого циничного и безнравственного преступления», — сказал он РИА Новости.

Он также назвал такие действия «медвежьей услугой Запада своим подопечным в Киеве».

«Их агония будет только затягиваться, но не станет от того менее мучительной», — добавил он.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Там также обратили внимание на то, что все тела людей, изображения которых были опубликованы, по прошествии минимум четырёх дней «не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь».