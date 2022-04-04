Захарова: смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве переговоров

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала провокацию украинских военных и радикалов в городе Буче.

«Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».