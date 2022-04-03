Политолог Тавассоли: украинские военные знают, что западные СМИ поддержат любые их зверства

Мирных жителей Бучи, скорее всего, убили либо украинские военнослужащие, либо военизированные объединения, состоящие из иностранных нацистов. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Биджан Тавассоли.

«Если вы обратите внимание на приказы высшего военного руководства Российской Федерации, то военнослужащим приказывают проявлять высочайшую степень гражданской ответственности», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что «все доказательства, которые можно подтвердить», указывают на то, что российские войска «действуют в высшей степени сдержанно» и обращаются с мирным населением с уважением и достоинством.

«Если бы действительно были случаи военных преступлений, совершённых российскими военными, неужели бы никто в их рядах, скажем так, не проболтался? Думаю, совершенно очевидно, что это часть украинской пропагандистской операции, поддерживаемой западными СМИ... Я не медицинский эксперт, но я говорил с людьми, которые знают, как происходит процесс разложения тела. По их словам, на видеозаписях показаны тела людей, которые погибли не ранее чем день-два назад. Их убили не тогда, когда там находились российские войска», — сказал Тавассоли.

Он подчеркнул, что украинские военные знают, что, «какие бы зверства они ни устраивали, западные СМИ их поддержат».

«Они и дальше продолжат совершать подобные военные преступления», — отметил политолог.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.