Песков: Россия будет продвигать вопрос провокации Киева в Буче в Совбезе ООН

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Россия категорически отвергает заявления Киева о гибели мирных жителей в Буче и будет продвигать обсуждение этой провокации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия будет продвигать вопрос провокации Киева в Буче в Совбезе ООН
  • © Пресс-служба президента РФ

«Мы считаем, что эта тема должна обсуждаться... на максимально высоком уровне, поэтому была наша инициатива рассмотреть эту тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос в повестку дня Совбеза», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Он подчеркнул, что фактология и календарная последовательность событий в Буче не говорят в пользу версии Киева.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, председательствующая в СБ ООН Великобритания 3 апреля «в худших английских традициях» не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в Буче.

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