Песков: факты и календарная последовательность событий в Буче противоречат версии Киева

Фактология и календарная последовательность событий в украинской Буче не говорят в пользу версии Киева о якобы вине ВС России в гибели местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва категорически отвергает обвинения украинской стороны.

«Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и в эскалации насилия.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.