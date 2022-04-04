Песков: факты и календарная последовательность событий в Буче противоречат версии Киева
- РИА Новости
«Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.
По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и в эскалации насилия.
Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.