Захарова: Британия не согласилась на проведение заседания Совбеза по провокации в Буче

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Председательствующая в СБ ООН Великобритания 3 апреля «в худших английских традициях» не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в Буче, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Британия не согласилась на проведение заседания Совбеза по провокации в Буче
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«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — написала она в Telegram.

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима якобы в убийстве мирных жителей в Буче.

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.

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