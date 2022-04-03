«Очередная постановка киевского режима»: в Минобороны опровергли обвинения в преступлениях против мирных жителей в Буче

Все опубликованные данные, которые якобы свидетельствуют о «преступлениях» российских военных в украинском городе Буче, — очередная постановка киевского режима для западных СМИ и провокация, заявили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, за время нахождения этого населённого пункта под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны также обратили внимание, что южные окраины города, включая жилые кварталы, «круглосуточно обстреливались украинскими войсками». Аналитики не исключают, что подобного рода фейки киевская власть генерирует не без участия Запада. Более того, по мнению экспертов, такая дезинформационная кампания может негативно повлиять на ход российско-украинских переговоров.

В Минобороны России опровергли обвинения украинских властей в якобы убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются очередной провокацией. За время нахождения данного населённого пункта под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — говорится в сообщении российского ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что выезды из города не блокировались, жители имели возможность свободно выезжать в северном направлении, в то время как южные окраины, включая жилые кварталы, «круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня».

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«Всё время, пока город находился под контролем российских вооружённых сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», — говорится в сообщении МО.

В ведомстве также указали на то, что все российские подразделения покинули город ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда российско-украинских переговоров в Турции. Кроме того, как отметили в Минобороны, мэр этого города Анатолий Федорук в сделанном ранее видеообращении подтвердил, что в городе не осталось российских военных, при этом он «даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь», — сообщили в Минобороны РФ.

Всё это, уверены в ведомстве, неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».

В Минобороны также информировали, что российские военнослужащие доставили в населённые пункты Киевской области и выдали мирным жителям 452 т гуманитарной помощи.

Минобороны России

РИА Новости

© Виталий Белоусов

О фальсификации данных с украинской стороны об «убийствах» в Буче заявил и первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Теперь поговорим о самих материалах. Сейчас только ленивый не разобрал видео, где в боковом зеркале автомобиля, который замыкает колонну съёмочной группы, видно, как статист, который изображает труп, просто встаёт после проезда последней машины, что логично. Ведь он знает, откуда ведётся съёмка», — написал он в Telegram.

По словам Безсонова, «ипсошники (сотрудники центров информационно-психологических операций (ИПсО) Украины. — RT) перестарались».

«Очень много трупов. Даже у простых пользователей сети возникает вопрос: «А что с ними произошло?». Боевые действия там идут второй месяц, злые русские (по версии западных и украинских официалов) всех подряд уничтожают, а тут весь город Буча решил на второй месяц войны просто выйти на улицу, всем мужским населением, чтобы их просто расстреляли всех?» — задаётся вопросом замминистра информации ДНР.

«Шито белыми нитками»

По мнению опрошенных RT экспертов, cвоевременно опровергнув фейки о преступлениях в Буче, Министерство обороны России в очередной раз показало, что Киев «погряз в собственной дезинформации».

«Киевские власти, мягко говоря, далеки от объективности и, более того, ведут себя вероломно. Помимо организации такого рода фальсификаций, украинская сторона обстреливает жилые кварталы, убивает мирных граждан, а российским военным пытается приписать противоправные действия, которых они не совершали», — заявил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Как отметил, в свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в ситуации вокруг Бучи речь идёт о «хорошо спланированной провокации, в которой участвуют западные СМИ, забывшие о принципах объективной журналистики». Он также допустил, что провокация в Буче вполне могла быть срежиссирована при участии Запада, чтобы подставить российских военных.

Офис президента Украины

РИА Новости

© Стрингер

«Не исключаю, что Запад развязал новый виток информационной войны против России, в которой оперирует фейками. Мы уже видели громадные объёмы подобного рода ложной информации. Выдуманная история про якобы преступления ВС РФ в Буче из той же серии. Причём, судя по стилю, режиссёры у этих фейков одни и те же — западные кураторы Киева. И методика создания этих фейков такая же: её использовали «Белые каски» в Сирии, выдавая постановочные кадры за реальность. Очевидно, что украинские «постановщики» действуют по лекалам, созданным в Вашингтоне и Лондоне и апробированным множество раз», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.

Аналитик также отметил, что в нынешней инсценировке Киева «ничего не состыковывается по датам».

«Всё там шито белыми нитками. Не всё сценаристы могут учесть при подготовке такой провокации, поэтому мы видим, как правда выходит наружу и появляются явные несостыковки в разных местах», — заявил Шаповалов.

По его словам, такого рода постановки киевского режима «крайне опасны» в контексте переговоров России и Украины, поскольку могут сорвать этот процесс.

«Вне всякого сомнения, подобного рода провокации негативно сказываются на переговорном процессе, они не способствуют его продвижению, а, наоборот, ставят вопрос о целесообразности диалога с Киевом с учётом грязных игр украинских властей», — отметил Шаповалов.

Владимир Оленченко придерживается схожей позиции. По его словам, одна из целей таких «постановочных сюжетов» — осложнить переговоры и ещё больше обострить отношения России и Украины.

«Эти фейки усиливают недоверие в переговорном процессе. Они могут их затормозить и даже сорвать. И Запад в этом заинтересован — он хочет, чтобы военные действия продолжались и можно было и дальше оказывать давление на Россию, в том числе и санкционное», — резюмировал эксперт.