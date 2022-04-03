«Очередная постановка киевского режима»: в Минобороны опровергли обвинения в преступлениях против мирных жителей в Буче
- Минобороны России
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
В Минобороны России опровергли обвинения украинских властей в якобы убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются очередной провокацией. За время нахождения данного населённого пункта под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что выезды из города не блокировались, жители имели возможность свободно выезжать в северном направлении, в то время как южные окраины, включая жилые кварталы, «круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня».
«Всё время, пока город находился под контролем российских вооружённых сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», — говорится в сообщении МО.
В ведомстве также указали на то, что все российские подразделения покинули город ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда российско-украинских переговоров в Турции. Кроме того, как отметили в Минобороны, мэр этого города Анатолий Федорук в сделанном ранее видеообращении подтвердил, что в городе не осталось российских военных, при этом он «даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь», — сообщили в Минобороны РФ.
Всё это, уверены в ведомстве, неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».
В Минобороны также информировали, что российские военнослужащие доставили в населённые пункты Киевской области и выдали мирным жителям 452 т гуманитарной помощи.
- Минобороны России
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
О фальсификации данных с украинской стороны об «убийствах» в Буче заявил и первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Теперь поговорим о самих материалах. Сейчас только ленивый не разобрал видео, где в боковом зеркале автомобиля, который замыкает колонну съёмочной группы, видно, как статист, который изображает труп, просто встаёт после проезда последней машины, что логично. Ведь он знает, откуда ведётся съёмка», — написал он в Telegram.
По словам Безсонова, «ипсошники (сотрудники центров информационно-психологических операций (ИПсО) Украины. — RT) перестарались».
«Очень много трупов. Даже у простых пользователей сети возникает вопрос: «А что с ними произошло?». Боевые действия там идут второй месяц, злые русские (по версии западных и украинских официалов) всех подряд уничтожают, а тут весь город Буча решил на второй месяц войны просто выйти на улицу, всем мужским населением, чтобы их просто расстреляли всех?» — задаётся вопросом замминистра информации ДНР.
«Шито белыми нитками»
По мнению опрошенных RT экспертов, cвоевременно опровергнув фейки о преступлениях в Буче, Министерство обороны России в очередной раз показало, что Киев «погряз в собственной дезинформации».
«Киевские власти, мягко говоря, далеки от объективности и, более того, ведут себя вероломно. Помимо организации такого рода фальсификаций, украинская сторона обстреливает жилые кварталы, убивает мирных граждан, а российским военным пытается приписать противоправные действия, которых они не совершали», — заявил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
Как отметил, в свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в ситуации вокруг Бучи речь идёт о «хорошо спланированной провокации, в которой участвуют западные СМИ, забывшие о принципах объективной журналистики». Он также допустил, что провокация в Буче вполне могла быть срежиссирована при участии Запада, чтобы подставить российских военных.
- Офис президента Украины
- РИА Новости
- © Стрингер
«Не исключаю, что Запад развязал новый виток информационной войны против России, в которой оперирует фейками. Мы уже видели громадные объёмы подобного рода ложной информации. Выдуманная история про якобы преступления ВС РФ в Буче из той же серии. Причём, судя по стилю, режиссёры у этих фейков одни и те же — западные кураторы Киева. И методика создания этих фейков такая же: её использовали «Белые каски» в Сирии, выдавая постановочные кадры за реальность. Очевидно, что украинские «постановщики» действуют по лекалам, созданным в Вашингтоне и Лондоне и апробированным множество раз», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.
Аналитик также отметил, что в нынешней инсценировке Киева «ничего не состыковывается по датам».
«Всё там шито белыми нитками. Не всё сценаристы могут учесть при подготовке такой провокации, поэтому мы видим, как правда выходит наружу и появляются явные несостыковки в разных местах», — заявил Шаповалов.
По его словам, такого рода постановки киевского режима «крайне опасны» в контексте переговоров России и Украины, поскольку могут сорвать этот процесс.
«Вне всякого сомнения, подобного рода провокации негативно сказываются на переговорном процессе, они не способствуют его продвижению, а, наоборот, ставят вопрос о целесообразности диалога с Киевом с учётом грязных игр украинских властей», — отметил Шаповалов.
Владимир Оленченко придерживается схожей позиции. По его словам, одна из целей таких «постановочных сюжетов» — осложнить переговоры и ещё больше обострить отношения России и Украины.
«Эти фейки усиливают недоверие в переговорном процессе. Они могут их затормозить и даже сорвать. И Запад в этом заинтересован — он хочет, чтобы военные действия продолжались и можно было и дальше оказывать давление на Россию, в том числе и санкционное», — резюмировал эксперт.