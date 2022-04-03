«Cпровоцировать давление еврейских организаций»: как украинские власти используют в своих целях религиозный фактор

Любые культовые учреждения не должны использоваться в военных целях, а ситуация вокруг украинской синагоги, которую националисты превратили в склад оружия, лишь провоцирует межнациональные конфликты. К такому выводу пришли опрошенные RT эксперты. Ранее Минобороны РФ распространило данные, согласно которым синагога в украинском городе Умань стала функционировать в качестве оружейного хранилища и перевалочного пункта боевиков. Кроме того, в российском оборонном ведомстве считают, что спецслужбы Украины могли оказать давление на главного раввина Киева и Украины Моше Асмана, который недавно записал обращение с «опровержением» сведений российского министерства. Аналитики напоминают, что киевский режим не впервые пытается использовать религиозный фактор против России.

Любые культовые учреждения недопустимо использовать в военных целях. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали информацию Минобороны РФ о размещении боеприпасов и оружия в здании одной из синагог украинского города Умань.

«Если говорить про ситуацию с синагогой в Умани, то очевидно, что использование любых религиозных учреждений и зданий в качестве военных объектов — это абсолютно недопустимая вещь, которая провоцирует их разрушение и межнациональные конфликты», — подчеркнул в интервью RT директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин.

Напомним, в ходе брифинга 30 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что синагогу Умани, расположенную в Шоссейном переулке, националисты превратили в оружейный склад.

«Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором», — пояснил Конашенков.

Самосвал с замаскированным военным грузом у синагоги в Умани

© Министерство обороны РФ

Также синагога стала использоваться как пункт перевалки националистов и иностранных наёмников. Как рассказал Конашенков, боевики перевозились на автобусах с раскраской «школьных транспортных средств с соответствующими знаками «Дети».

В Минобороны полагают, что «объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях, чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию».

«Под влиянием властей»

Заявление Конашенкова сопровождалось видеосъёмкой, которую предоставил один из членов еврейской общины Умани. На ней видна маскировка вооружения в самосвалах и автобусы с людьми в камуфляже.

В этот же день в социальных сетях появилось «опровержение» данных Минобороны РФ от главного раввина Киева и Украины Моше Асмана. Он приехал к синагоге и записал видео в присутствии председателя местной общины Натана Бен-Нуна.

Так, украинский раввин сказал, что «ничего криминального» на территории синагоги якобы не происходило, а «Москва распространила очередной фейк». В то же время он отметил, что сейчас синагога в Шоссейном переулке не используется в культовых целях.

«Мы не занимаемся политикой, но мы говорим правду и врать мы никому не позволим… Когда начинают высокопоставленные российские, так сказать, генералы обманывать и фейки говорить, это просто некрасиво… Победа будет над теми, против кого сделана агрессия… Не надо, пожалуйста, спасать нас от нацистов. Здесь нам хорошо», — заявил Моше Асман.

Съёмка проходила на площадке перед синагогой. При этом внутрь здания Моше Асман так и не зашёл, а Бен-Нун, в ведении которого находится еврейская община Умани и религиозное учреждение в Шоссейном переулке, не сказал ни слова.

После публикации этого ролика Минобороны РФ распространило новое видео, полученное от собственного источника в еврейской общине. На нём запечатлён как процесс записи обращения Моше Асмана, так и предшествовавшие ему события в этой локации.

На кадрах, обнародованных российским военным ведомством, видно, что до съёмки «опровержения» на площадь перед синагогой приехал автомобиль с белым прямоугольником под стеклом (белый лист формата А4 обозначает транспортное средство, в котором находятся сотрудники СБУ). Прибывшие на машине вооружённые люди встали неподалёку от Моше Асмана и Натана Бен-Нуна.

Далее в ролике можно наблюдать, как проводится постановочная запись обращения украинского раввина: с остановками, в несколько дублей, с разбором отснятого материала.

Также видно как к религиозным деятелям подходит мужчина в камуфляже и чёрной бейсболке и начинает активно жестикулировать и что-то объяснять Асману и Бен-Нуну. В это время два видеооператора просматривают и обсуждают уже отснятый материал. На кадрах хорошо заметно, что за раввинами постоянно «присматривали» вооружённые люди.

После записи «опровержения» религиозные деятели и, предположительно, сотрудники СБУ сделали совместную фотографию. Асман и Бен-Нун покинули площадку перед синагогой на машине вооружённых людей.

Кадры записи «опровержения» Моше Асмана / Минобороны РФ

Комментируя в беседе с RT распространённые Минобороны РФ данные, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что в нынешней обстановке киевский режим готов идти на любые спекуляции и информационные подлоги.

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«То, что происходит с иудейскими святынями Умани, совершенно аморально. Синагогу используют в военных целях и ещё вбрасывают в медиапространство беспочвенные обвинения в адрес России в создании «фейков», — констатировал эксперт.

С его точки зрения, для националистов не имеет никакого значения, где размещать оружие и кто пострадает в результате их действий. Однако в случае с синагогой в Умани, по мнению Кошкина, украинские боевики и спецслужбы действовали абсолютно осознанно, пытаясь «спровоцировать ненависть к России со стороны евреев Украины и всего мира».

Александр Каргин предположил, что раввины Украины находятся под «сильным влиянием» киевских властей. По его словам, служители иудейского культа зависят от политики киевского руководства и лишены возможности свободно выражать свою точку зрения.

«Еврейская община Украины находится под сильным влиянием центральных властей. Поэтому понятно, что позиция главного раввина Украины внешне не должна противоречить риторике официального Киева, никто не будет говорить что-то в противовес. Хотя, по идее, еврейская община в принципе не должна вмешиваться в происходящие на Украине события», — говорит Каргин.

«Неумелые попытки»

Кроме того, как отмечают опрошенные RT эксперты, Киев пытается воспользоваться обсуждением так называемого «еврейского вопроса», чтобы очернить политику Москвы и перетянуть на свою сторону Израиль, занявший в отношении спецоперации ВС РФ нейтральную позицию.

Так, 20 марта в режиме видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Кнессета. Его речь транслировалась на площади театра «Габима» в Тель-Авиве, где собрались митингующие, выступающие против политики Москвы на украинском направлении.

В своей речи украинский лидер провёл параллели между спецоперацией ВС РФ и преступлениями нацистской Германии. В частности, он заявил, что российская армия якобы нанесла удары по мемориалам и святыням евреев.

Площадь театра «Габима» в Тель-Авиве, где транслировалось выступление Владимира Зеленского перед Кнессетом

Gettyimages.ru

© Amir Levy

«Народ Израиля! Ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Вы знаете, что это за земля. Там похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. Там старое киевское кладбище, там еврейское кладбище. В первый же день войны российские ракеты ударили по нашему городу Умань», — сказал Зеленский.

Между тем, по информации Минобороны РФ, российские войска не наносили каких-либо ударов по Умани, гражданским объектам, культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала манипуляцией попытку Зеленского сравнить события на Украине с холокостом. Как утверждает дипломат, украинский лидер не оперировал реальными фактами и пытался оказать психологическое воздействие на депутатов израильского парламента.

«Выступление В. Зеленского... вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина — в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путём проведения искусственных параллелей между холокостом и нынешними событиями на Украине», — заявила Захарова.

Александр Каргин также счёл неуместными параллели, которые провёл Зеленский. По словам директора программ Московской хоральной синагоги, сравнение, которое сделал украинский лидер, выгладит «лживо и аморально». Каргин считает неприемлемыми любые попытки политизировать «еврейский вопрос».

«Зеленский явно пытается склонить Израиль на сторону Киева. В связи с этим отмечу, что в Израиле сформировалось разношёрстное правительство: премьер и глава МИД страны придерживаются разной идеологии. К тому же, на Израиль пытаются давить США, также стремясь перетянуть его на сторону Киева, активно работает в этом направлении и проукраинское лобби. Однако есть национальные интересы Израиля, и они заключаются в сохранении нейтралитета. Думаю, что в этом плане ничего не поменяется. Израиль не станет портить отношения с Россией», — пояснил Каргин.

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Он напомнил, что киевские власти не в первый раз пытаются «разыгрывать религиозную карту» в политических целях. Например, предшественнику Зеленского — Петру Порошенко — удалось добиться автокефалии поместной православной церкви.

«Однако, как мы помним, выборы Порошенко проиграл, УПЦ Московского патриархата, как это предполагалось, уничтожена не была. Более того, против новоссозданной церкви выступил глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата Филарет. Никто в новую церковь не пошёл. Идейная и политическая затея с томосом потерпела неудачу», — отметил Ищенко.

По словам Андрея Кошкина, Зеленский в определённом смысле повторяет курс Порошенко, пытаясь заработать политические очки на провоцировании межрелигиозной и межнациональной розни.

«Как и Порошенко, своей политикой нынешний президент пытается атаковать Россию, максимально очернить её образ и получить от этого политический выигрыш. На мой взгляд, киевские власти превратились в поборников оголтелого национализма. Как и бандеровцам, им безразлична судьба украинцев, евреев и трансформация культовых сооружений в военные объекты. То, что мы наблюдаем, это агония режима Зеленского, и никакой серьёзной внешней помощи Киев не получит», — подытожил Кошкин.