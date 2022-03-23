Принятие реальности: почему Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса
- Зеленский / побережье Крыма
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Украина готова обсуждать с Россией Крым и признание республик Донбасса, но только после получения гарантий безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ряду европейских и украинских телекомпаний.
«Это очень тяжёлая история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал: гарантии безопасности, завершение войны», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что для этого необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он признал, что на первой встрече эти вопросы решить не удастся. Тем более что, по мнению украинского главы, при принятии конкретных решений и договорённостей нужно опираться на волеизъявление народа, а для этого надо проводить референдум.
«Если быть полностью откровенным, то и в вопросах гарантии безопасности мы с вами будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом... Будет решаться и Радой, и народом Украины», — пояснил Зеленский.
В Кремле на слова Зеленского отреагировали, указав, что затягивание переговоров нецелесообразно.
«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций», — сказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
- На улице Киева
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Он также отметил, что не имеет права выносить на публику детали обсуждений, так как это может повредить переговорному процессу, «который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы». И этом при том, что российская делегация уже давно передала украинской проекты документов по договорённостям.
«Они хорошо известны украинской стороне. Вот всё, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно», — заявил Песков.
По его словам, на что-то украинские переговорщики уже ответили, а что-то до сих пор осталось без комментариев.
Привлечение Запада
Между тем Владимир Зеленский считает, что Украине нужны гарантии безопасности не только от России, но и от НАТО. При этом он признал, что как минимум треть государств альянса не желает видеть страну в своих рядах.
«Мы же все уже поняли, нас не берут, потому что боятся России, вот и всё. И нам нужно успокоиться с этим, сказать, что «окей, другие гарантии безопасности», — сказал украинский лидер в интервью украинским и европейским телекомпаниям.
По его словам, в блоке есть желающие стать гарантами для Украины, однако он не уточнил, о ком идёт речь.
«Есть страны — члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые, к сожалению, не могут нам обеспечить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать всё то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — заявил Владимир Зеленский.
В этом же ключе 10 марта в интервью «Украинской правде» высказался и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Мы будем говорить только о действительно многовекторной, при участии многих стран, системе международной безопасности Украины... Мы возьмём наилучший опыт мировой... Это будет фундаментальный документ, который мы пишем с партнёрами. Мы понимаем, что, если он появится, он... должен защитить Украину на столетия», — сказал Ермак.
Ранее, 16 марта, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в ходе брифинга по итогам переговоров Владимира Зеленского с премьер-министрами Чехии, Польши и Словении в Киеве выступил с предложением ввести миротворческую миссию НАТО на Украину. Однако руководство блока не отреагировало на эту инициативу. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC 20 марта заявил, что блок в каком-либо виде присутствовать на территории Украины не будет. По его утверждению, главной задачей НАТО является недопущение полномасштабного конфликта между альянсом и Россией.
Ту же позицию озвучили и в США. По словам американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд, Вашингтон будет поддерживать союзников по НАТО, но отправлять свои войска не станет.
«Мы не хотим эскалации ситуации до состояния войны с Соединёнными Штатами», — отметила она.
Между тем на переговорах Москвы и Киева обсуждаются варианты будущего Украины. В частности, как рассказал 16 марта глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Киев предлагает создать в стране австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. И эти вопросы обсуждаются на уровне руководства министерств обороны двух государств.
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«Уйти от ответственности»
Опрошенные RT эксперты отмечают, что последние события, когда РФ начала спецоперацию, а Запад от защиты Украины самоустранился, вынудили киевские власти более трезво взглянуть на происходящее. Вместе с тем, подчёркивают аналитики, Зеленский и его окружение стали заложниками собственной политики нетерпимости.
«Поэтому, говоря о готовности обсуждать интересующие РФ темы, Зеленский делает всё, чтобы оттянуть момент принятия окончательного решения. Ведь к реальному компромиссу с Россией или частичному соглашению на предлагаемые Москвой условия он не готов из-за серьёзного давления внутри страны», — пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.
По его мнению, украинский президент не обладает сейчас всей полнотой власти в стране, чтобы противоречить установленному им же курсу киевской пропаганды.
«В Киеве прекрасно понимают, что в нынешних условиях проведение референдума невозможно, поскольку киевские власти не контролируют всю территорию страны. Однако таким образом президент укрепляет создаваемый им образ стража украинского законодательства и конституции», — добавил Маргулис.
В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что попытки Зеленского диктовать условия не увенчаются успехом, так как ментально Украина войну уже проиграла.
«Сейчас мы наблюдаем агонию военного менталитета, которым раньше так славилась украинская сторона. Реальность оказалась гораздо суровее, нежели представления Зеленского о том потенциале, которым он располагает. Все его предложения сейчас носят умозрительный характер, так как потеряли свою актуальность с началом спецоперации. Зеленский пытается навязать прошедшую повестку дня. И это трагедия украинского президента. С этим ему придётся смириться», — рассказал в комментарии RT Мухин.
В том же ключе, по его мнению, стоит рассматривать и все рассуждения Владимира Зеленского о необходимости проводить достигнутые с РФ компромиссы через референдум.
«Он живёт в собственной реальности, пытается переложить ответственность с себя на украинский народ, который он предал, продал и вверг в пучину войны. Желание уйти от ответственности настолько очевидно, что вряд ли нуждается в комментариях», — заметил Мухин.
Как уточнил в комментарии RT политолог Юрий Бондаренко, Владимир Зеленский по большому счёту случайный человек в украинской политике, попавший в верхушку силой обстоятельств.
«Требуя переговоров с Путиным, рассказывая о контактах с мировыми лидерами, Зеленский пытается себя легализовать. И все разумные люди на Западе это понимают. Идёт игра слов и положений, за которыми ничего серьёзного не стоит», — уверен аналитик.
Он также подчеркнул, что киевские власти пытаются расшатать членов НАТО и заручиться их поддержкой в индивидуальном порядке. Однако такой номер не пройдёт даже с Польшей, которая позиционирует себя как борца за интересы Украины.
«Поляки не настолько наивны, чтобы всерьёз включаться в этот процесс. У них гораздо более амбициозные планы — разрушение России. Поэтому им выгоднее оставаться распределительным хабом Центральной и Восточной Европы для США и рупором русофобской политики, используя «атакующую» пропаганду, которая апеллирует к эмоциям, а не к разуму», — пояснил Бондаренко.
В связи с этим, считает Сергей Маргулис, речь, скорее, может идти о посреднике в отношениях Москвы и Киева.
«Наиболее реальным представляется привлечение к переговорному процессу Турции, которая и так стремится стать посредником. К тому же она фактически единственная из всех стран НАТО, с кем у РФ сложились наиболее доверительные отношения. Тем более что, несмотря на разность взглядов на Украину, Анкара отказалась вводить санкции против России. Так что, думаю, говоря о странах — членах НАТО как гарантах безопасности, Зеленский намекал именно на Турцию», — резюмировал эксперт.
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