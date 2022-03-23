Принятие реальности: почему Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией вопросы Крыма и Донбасса, но только после получения Киевом гарантий безопасности. Также он в очередной раз повторил, что намерен говорить на эти темы лично с Владимиром Путиным. При этом украинский президент допустил, что выход не будет найден в ходе первой встречи. К тому же, подчеркнул он, если речь пойдёт об изменениях в украинском законодательстве, все решения должны будут приниматься с одобрения Рады и народа. Помимо прочего, глава государства сообщил, что если НАТО не готово брать Украину в свои ряды, то должно обеспечить ей такие же гарантии, как и Россия. Эксперты считают, что Зеленский пытается создавать себе образ лидера от народа и исполнителя его воли, чтобы не нести ответственность за свои действия.

Украина готова обсуждать с Россией Крым и признание республик Донбасса, но только после получения гарантий безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ряду европейских и украинских телекомпаний.

«Это очень тяжёлая история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал: гарантии безопасности, завершение войны», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для этого необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он признал, что на первой встрече эти вопросы решить не удастся. Тем более что, по мнению украинского главы, при принятии конкретных решений и договорённостей нужно опираться на волеизъявление народа, а для этого надо проводить референдум.

«Если быть полностью откровенным, то и в вопросах гарантии безопасности мы с вами будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом... Будет решаться и Радой, и народом Украины», — пояснил Зеленский.

В Кремле на слова Зеленского отреагировали, указав, что затягивание переговоров нецелесообразно.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций», — сказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

На улице Киева

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Он также отметил, что не имеет права выносить на публику детали обсуждений, так как это может повредить переговорному процессу, «который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы». И этом при том, что российская делегация уже давно передала украинской проекты документов по договорённостям.

«Они хорошо известны украинской стороне. Вот всё, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно», — заявил Песков.

По его словам, на что-то украинские переговорщики уже ответили, а что-то до сих пор осталось без комментариев.

Привлечение Запада

Между тем Владимир Зеленский считает, что Украине нужны гарантии безопасности не только от России, но и от НАТО. При этом он признал, что как минимум треть государств альянса не желает видеть страну в своих рядах.

«Мы же все уже поняли, нас не берут, потому что боятся России, вот и всё. И нам нужно успокоиться с этим, сказать, что «окей, другие гарантии безопасности», — сказал украинский лидер в интервью украинским и европейским телекомпаниям.

По его словам, в блоке есть желающие стать гарантами для Украины, однако он не уточнил, о ком идёт речь.

«Есть страны — члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые, к сожалению, не могут нам обеспечить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать всё то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — заявил Владимир Зеленский.

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В этом же ключе 10 марта в интервью «Украинской правде» высказался и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы будем говорить только о действительно многовекторной, при участии многих стран, системе международной безопасности Украины... Мы возьмём наилучший опыт мировой... Это будет фундаментальный документ, который мы пишем с партнёрами. Мы понимаем, что, если он появится, он... должен защитить Украину на столетия», — сказал Ермак.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в ходе брифинга по итогам переговоров Владимира Зеленского с премьер-министрами Чехии, Польши и Словении в Киеве выступил с предложением ввести миротворческую миссию НАТО на Украину. Однако руководство блока не отреагировало на эту инициативу. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC 20 марта заявил, что блок в каком-либо виде присутствовать на территории Украины не будет. По его утверждению, главной задачей НАТО является недопущение полномасштабного конфликта между альянсом и Россией.

Ту же позицию озвучили и в США. По словам американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд, Вашингтон будет поддерживать союзников по НАТО, но отправлять свои войска не станет.

«Мы не хотим эскалации ситуации до состояния войны с Соединёнными Штатами», — отметила она.

Между тем на переговорах Москвы и Киева обсуждаются варианты будущего Украины. В частности, как рассказал 16 марта глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Киев предлагает создать в стране австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. И эти вопросы обсуждаются на уровне руководства министерств обороны двух государств.

Флаги ЕС и Украины вокруг стелы с символикой НАТО

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«Уйти от ответственности»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что последние события, когда РФ начала спецоперацию, а Запад от защиты Украины самоустранился, вынудили киевские власти более трезво взглянуть на происходящее. Вместе с тем, подчёркивают аналитики, Зеленский и его окружение стали заложниками собственной политики нетерпимости.

«Поэтому, говоря о готовности обсуждать интересующие РФ темы, Зеленский делает всё, чтобы оттянуть момент принятия окончательного решения. Ведь к реальному компромиссу с Россией или частичному соглашению на предлагаемые Москвой условия он не готов из-за серьёзного давления внутри страны», — пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

По его мнению, украинский президент не обладает сейчас всей полнотой власти в стране, чтобы противоречить установленному им же курсу киевской пропаганды.

«В Киеве прекрасно понимают, что в нынешних условиях проведение референдума невозможно, поскольку киевские власти не контролируют всю территорию страны. Однако таким образом президент укрепляет создаваемый им образ стража украинского законодательства и конституции», — добавил Маргулис.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что попытки Зеленского диктовать условия не увенчаются успехом, так как ментально Украина войну уже проиграла.

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«Сейчас мы наблюдаем агонию военного менталитета, которым раньше так славилась украинская сторона. Реальность оказалась гораздо суровее, нежели представления Зеленского о том потенциале, которым он располагает. Все его предложения сейчас носят умозрительный характер, так как потеряли свою актуальность с началом спецоперации. Зеленский пытается навязать прошедшую повестку дня. И это трагедия украинского президента. С этим ему придётся смириться», — рассказал в комментарии RT Мухин.

В том же ключе, по его мнению, стоит рассматривать и все рассуждения Владимира Зеленского о необходимости проводить достигнутые с РФ компромиссы через референдум.

«Он живёт в собственной реальности, пытается переложить ответственность с себя на украинский народ, который он предал, продал и вверг в пучину войны. Желание уйти от ответственности настолько очевидно, что вряд ли нуждается в комментариях», — заметил Мухин.

Как уточнил в комментарии RT политолог Юрий Бондаренко, Владимир Зеленский по большому счёту случайный человек в украинской политике, попавший в верхушку силой обстоятельств.

«Требуя переговоров с Путиным, рассказывая о контактах с мировыми лидерами, Зеленский пытается себя легализовать. И все разумные люди на Западе это понимают. Идёт игра слов и положений, за которыми ничего серьёзного не стоит», — уверен аналитик.

Он также подчеркнул, что киевские власти пытаются расшатать членов НАТО и заручиться их поддержкой в индивидуальном порядке. Однако такой номер не пройдёт даже с Польшей, которая позиционирует себя как борца за интересы Украины.

«Поляки не настолько наивны, чтобы всерьёз включаться в этот процесс. У них гораздо более амбициозные планы — разрушение России. Поэтому им выгоднее оставаться распределительным хабом Центральной и Восточной Европы для США и рупором русофобской политики, используя «атакующую» пропаганду, которая апеллирует к эмоциям, а не к разуму», — пояснил Бондаренко.

В связи с этим, считает Сергей Маргулис, речь, скорее, может идти о посреднике в отношениях Москвы и Киева.

«Наиболее реальным представляется привлечение к переговорному процессу Турции, которая и так стремится стать посредником. К тому же она фактически единственная из всех стран НАТО, с кем у РФ сложились наиболее доверительные отношения. Тем более что, несмотря на разность взглядов на Украину, Анкара отказалась вводить санкции против России. Так что, думаю, говоря о странах — членах НАТО как гарантах безопасности, Зеленский намекал именно на Турцию», — резюмировал эксперт.