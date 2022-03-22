«Точно так же поступали нацисты»: посольство РФ призвало американские СМИ обратить внимание на преступления ВСУ
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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22 марта 2022
Минобороны России опубликовало интервью с командиром экипажа вертолёта Ка-52. Военный лётчик Александр за время проведения специальной военной операции выполнил 28 боевых вылетов.
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В город Мелитополь Запорожской области доставлено 20 т гуманитарной помощи, безопасность колонны обеспечили российские военнослужащие, сообщили в Минобороны РФ.
«Жители города благодарят российских военнослужащих, ведь в городе сложилась очень сложная ситуация с продовольствием», — подчеркнули в ведомстве.
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события на Украине. Они сочли необходимым принятие новых санкций в отношении России.
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Основные события спецоперации на Украине 21 марта.
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Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «на данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, Украина продолжит транзит российского газа».
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61% россиян поддерживают инициативу на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Это следует из опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (результаты есть в распоряжении RT).Также по темеИдею запретить на 10 лет работу не вернувшихся до 1 мая зарубежных компаний одобряет 61% россиянСогласно данным опроса, 61% россиян поддерживает инициативу на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не...
В нём приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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Заместитель полпреда президента России в ЮФО Кирилл Степанов в интервью РИА Новости сообщил, что Херсонская область Украины заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма.
«Диалог ведётся по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов», — пояснил он.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить темы Крыма и Донбасса с Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.
«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, решение будет принято «не в эту встречу».
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Решение Москвы о выходе из диалога с Токио по мирному договору — «неприемлемо жёсткое», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине диалог с РФ сейчас невозможен», — добавил он.
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В посольстве РФ в США опровергли публикуемые американской прессой утверждения о создании «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. В диппредставительстве указали, что непрофессионализм и ложь американских СМИ переходят все границы, они действуют по принципу «в информационной войне все средства хороши».
«Американским СМИ следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве живого щита и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжёлые вооружения. Точно так же в 1945 году поступали нацисты в осаждённом Берлине. В интересах всех стран мира разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду. Российские вооружённые силы спасут мирное население и уничтожат нацистов», — говорится в комментарии дипмиссии.