«Точно так же поступали нацисты»: посольство РФ призвало американские СМИ обратить внимание на преступления ВСУ

В посольстве РФ в США назвали ложью утверждения американских СМИ о создании «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. По мнению дипломатов, непрофессионализм и ложь прессы США переходят все границы. В дипмиссии призвали американские медиа обратить внимание на преступные действия ВСУ, которые используют своих граждан в качестве живого щита.

РИА Новости

© Михаил Тургиев