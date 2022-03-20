Политические манёвры: почему в Киеве возложили частичную ответственность за спецоперацию РФ на экс-президента Порошенко

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вина за нынешнюю ситуацию в стране частично лежит на бывшем главе государства Петре Порошенко. Он, по словам Арестовича, внёс свою лепту в эскалацию, закрепив в Конституции республики курс на интеграцию в НАТО. Между тем действующий украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден признать, что Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды. В свою очередь, спикер Рады Руслан Стефанчук допустил, что в Конституцию страны снова могут быть внесены изменения. По мнению аналитиков, киевский режим постепенно начинает осознавать бесперспективность прежнего политического курса, из-за которого, как отмечают эксперты, Украина лишилась возможности осуществлять политические манёвры и вынуждена следовать западному курсу.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что частичную ответственность за текущий конфликт на территории страны несёт бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Так, по мнению Арестовича, к нынешней ситуации привело в том числе решение экс-главы государства закрепить в конституции курс на вступление в НАТО.

«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет», — приводит слова Арестовича интернет-издание «Украинские новости».

Как отметил политик, в связи с этим «не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму» на законодательном уровне.

Напомним, что Пётр Порошенко 3 сентября 2018 года зарегистрировал в Верховной раде поправки в конституцию страны о курсе государства в Европейский союз и НАТО. Предложенные изменения касались преамбулы основного закона, а также статей 85, 102 и 116. В свою очередь, Рада приняла закон о закреплении европейского пути Украины 7 февраля 2019 года. За него тогда проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов. 19 февраля Порошенко подписал документ, который спустя два дня вступил в силу.

Сейчас в преамбуле украинской конституции закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». В ней также значится положение о том, что президент, Рада и кабинет министров должны реализовывать стратегический курс страны на обретение членства в ЕС и в альянсе.

Верховная рада

РИА Новости

© Стрингер

Украина также имеет статус участника Партнёрства расширенных возможностей НАТО и является шестой страной, обладающей им, наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Это позволяет стране участвовать в манёврах стран альянса и регулярных консультациях по вопросам безопасности.

Смена позиций

Несмотря на постоянные заверения НАТО о том, что двери блока открыты для всех желающих вступить в его ряды, Брюссель, тем не менее, не торопится предоставлять Украине членство. Более того, отдельные западные лидеры и политики не раз заявляли о том, что перспективы страны по вступлению в блок весьма туманны.

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В частности, занимавшая до октября 2021 года пост президента Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла в августе того же года в интервью украинскому изданию «Европейская правда», что Украине для вступления в НАТО необходимо сначала восстановить контроль над всей своей территорией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 марта нынешнего года в интервью немецкому телеканалу ZDF высказался более однозначно, отметив, что не принимать Украину в ряды НАТО было верным решением.

«Это было верное решение. Тогда проходили очень и очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу. И я хочу подчеркнуть, что это вовсе не стояло и сейчас не стоит на повестке дня», — сказал он.

Ошибочность западных обещаний Украине по НАТО в интервью телеканалу TF1 11 марта признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, предложение, сделанное Киеву, не могло быть реализовано.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Дипломатическом форуме в Анталье подчеркнул, что вопрос членства Украины в альянсе никогда не был вопросом ближайшего будущего.

Осознание перспектив

Как считают эксперты, позиция НАТО по перспективам членства Украины в альянсе, а также по невмешательству напрямую в военный конфликт между Москвой и Киевом, подействовала на украинские власти в некоторой степени отрезвляюще. Например, член украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире Fox News 6 марта заявил, что Украина готова обсуждать некоторые внеблоковые модели своего существования.

«Ответ, который мы слышим от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше вступление в альянс, по крайней мере, в ближайшие пять-десять лет... Мы готовы обсуждать некоторые модели вне орбиты НАТО», — сказал он.

Также президент страны Владимир Зеленский 8 марта в интервью телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, на Украине поняли, что блок не готов принять её в свои ряды, поскольку боится конфронтации с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед американским конгрессом

globallookpress.com

© J. Scott Applewhite/Pool via Xinhua

В свою очередь, руководитель офиса президента Андрей Ермак 10 марта в интервью «Украинской правде» заявил, что теперь Украине нужны от западных партнёров новые многовекторные, юридически закреплённые гарантии её безопасности, так как она не относится сегодня ни к одному военно-политическому блоку.

То, что для Украины настаёт новая реальность, отметили и в Раде. Так, спикер парламента Руслан Стефанчук 18 марта в эфире телеканала «1+1» даже допустил внесение изменений в конституцию Украины по вопросу стремления страны к членству в НАТО.

«Мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить конституции, либо будем изменять конституцию в этой части», — приводит его слова «Европейская правда».

Примечательно, что глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский 18 марта в комментарии СМИ отметил, что тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является тем пунктом, по которому переговорщики с обеих сторон «максимально сблизили свои позиции».

Новая реальность

Опрошенные RT эксперты, в свою очередь, считают, что на Украине постепенно начинают осознавать ошибочность и бесперспективность прежнего курса. Нынешний киевский режим, которому Запад помог осуществить госпереворот, всё это время безвольно исполнял директивы США и НАТО по созданию очага нестабильности у границ России, констатируют аналитики.

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«Интересно, что сам Алексей Арестович был приверженцем курса в НАТО и ещё в 2019 году говорил, что Украине, чтобы вступить в альянс, необходимо будет развязать войну с Россией, что это будет плата за предоставление членства в блоке. Его слова можно рассматривать как некий флюгер в новых ветрах. Раз он это говорит, значит, многие в политическом сообществе Украины начинают приходить к этому выводу, и такие речи перестают расцениваться как предательство», — рассказал RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT предположил, что сегодня украинский истеблишмент ищет пути для отхода с позиций, которые занимал последние восемь лет. По его словам, в Киеве определённо надеются, что новые договорённости с Россией в перспективе можно будет так же игнорировать, как и Минские соглашения. Главное сейчас — найти оправдания своим прошлым действиям, считает аналитик.

«Для России нынешние украинские политики, находящиеся у власти — нацистское руководство, люди, которых надо судить. Так что Москва их не оправдает, а Западу они не нужны. В лучшем случае им подкинут денег в качестве откупа и помогут им с эмиграцией. Поэтому в Киеве сейчас ищут предлоги, чтобы сохранить лицо в большой политике и удержаться хотя бы как-то на плаву», — отметил Суздальцев.

Владимир Шаповалов также подчеркнул, что Запад со всей историей украинского вступления в НАТО просто использовал Киев для расширения «зоны ответственности» альянса, чтобы как можно ближе подкатить пушки к границам РФ.

«То есть Украина была тут лишь территорией, а никак не субъектом, с которым альянс намеревался иметь дело на равных, брать в свой состав, давать право голоса», — пояснил эксперт.

Однако, добавил он, несмотря на осознание потребительского отношения Запада к себе, в Киеве уже не могут резко сменить направление своей политики, поэтому, в открытую критикуя НАТО за невыполнение обещаний, Украина продолжает следовать западному курсу.

«Украинские власти в каком-то смысле являются рабами той политической риторики, которую выбрали сами и которая не оставляет шанса на какую-то корректировку существующего курса. Они сами себя лишили возможности политических манёвров. Однако, если они сейчас признают все ошибки и подпишут с Россией документы на её условиях, то лишатся власти. А если продолжат юлить и затягивать процесс, то имеют шанс стать правительством в изгнании, что для них является более предпочтительным вариантом», — подытожил Шаповалов.