Политические манёвры: почему в Киеве возложили частичную ответственность за спецоперацию РФ на экс-президента Порошенко
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Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что частичную ответственность за текущий конфликт на территории страны несёт бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Так, по мнению Арестовича, к нынешней ситуации привело в том числе решение экс-главы государства закрепить в конституции курс на вступление в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет», — приводит слова Арестовича интернет-издание «Украинские новости».
Как отметил политик, в связи с этим «не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму» на законодательном уровне.
Напомним, что Пётр Порошенко 3 сентября 2018 года зарегистрировал в Верховной раде поправки в конституцию страны о курсе государства в Европейский союз и НАТО. Предложенные изменения касались преамбулы основного закона, а также статей 85, 102 и 116. В свою очередь, Рада приняла закон о закреплении европейского пути Украины 7 февраля 2019 года. За него тогда проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов. 19 февраля Порошенко подписал документ, который спустя два дня вступил в силу.
Сейчас в преамбуле украинской конституции закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». В ней также значится положение о том, что президент, Рада и кабинет министров должны реализовывать стратегический курс страны на обретение членства в ЕС и в альянсе.
- Верховная рада
- РИА Новости
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Украина также имеет статус участника Партнёрства расширенных возможностей НАТО и является шестой страной, обладающей им, наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Это позволяет стране участвовать в манёврах стран альянса и регулярных консультациях по вопросам безопасности.
Смена позиций
Несмотря на постоянные заверения НАТО о том, что двери блока открыты для всех желающих вступить в его ряды, Брюссель, тем не менее, не торопится предоставлять Украине членство. Более того, отдельные западные лидеры и политики не раз заявляли о том, что перспективы страны по вступлению в блок весьма туманны.
В частности, занимавшая до октября 2021 года пост президента Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла в августе того же года в интервью украинскому изданию «Европейская правда», что Украине для вступления в НАТО необходимо сначала восстановить контроль над всей своей территорией.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 марта нынешнего года в интервью немецкому телеканалу ZDF высказался более однозначно, отметив, что не принимать Украину в ряды НАТО было верным решением.
«Это было верное решение. Тогда проходили очень и очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу. И я хочу подчеркнуть, что это вовсе не стояло и сейчас не стоит на повестке дня», — сказал он.
Ошибочность западных обещаний Украине по НАТО в интервью телеканалу TF1 11 марта признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, предложение, сделанное Киеву, не могло быть реализовано.
В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Дипломатическом форуме в Анталье подчеркнул, что вопрос членства Украины в альянсе никогда не был вопросом ближайшего будущего.
Осознание перспектив
Как считают эксперты, позиция НАТО по перспективам членства Украины в альянсе, а также по невмешательству напрямую в военный конфликт между Москвой и Киевом, подействовала на украинские власти в некоторой степени отрезвляюще. Например, член украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире Fox News 6 марта заявил, что Украина готова обсуждать некоторые внеблоковые модели своего существования.
«Ответ, который мы слышим от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше вступление в альянс, по крайней мере, в ближайшие пять-десять лет... Мы готовы обсуждать некоторые модели вне орбиты НАТО», — сказал он.
Также президент страны Владимир Зеленский 8 марта в интервью телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, на Украине поняли, что блок не готов принять её в свои ряды, поскольку боится конфронтации с Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед американским конгрессом
- globallookpress.com
- © J. Scott Applewhite/Pool via Xinhua
В свою очередь, руководитель офиса президента Андрей Ермак 10 марта в интервью «Украинской правде» заявил, что теперь Украине нужны от западных партнёров новые многовекторные, юридически закреплённые гарантии её безопасности, так как она не относится сегодня ни к одному военно-политическому блоку.
То, что для Украины настаёт новая реальность, отметили и в Раде. Так, спикер парламента Руслан Стефанчук 18 марта в эфире телеканала «1+1» даже допустил внесение изменений в конституцию Украины по вопросу стремления страны к членству в НАТО.
«Мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить конституции, либо будем изменять конституцию в этой части», — приводит его слова «Европейская правда».
Примечательно, что глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский 18 марта в комментарии СМИ отметил, что тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является тем пунктом, по которому переговорщики с обеих сторон «максимально сблизили свои позиции».
Новая реальность
Опрошенные RT эксперты, в свою очередь, считают, что на Украине постепенно начинают осознавать ошибочность и бесперспективность прежнего курса. Нынешний киевский режим, которому Запад помог осуществить госпереворот, всё это время безвольно исполнял директивы США и НАТО по созданию очага нестабильности у границ России, констатируют аналитики.
«Интересно, что сам Алексей Арестович был приверженцем курса в НАТО и ещё в 2019 году говорил, что Украине, чтобы вступить в альянс, необходимо будет развязать войну с Россией, что это будет плата за предоставление членства в блоке. Его слова можно рассматривать как некий флюгер в новых ветрах. Раз он это говорит, значит, многие в политическом сообществе Украины начинают приходить к этому выводу, и такие речи перестают расцениваться как предательство», — рассказал RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT предположил, что сегодня украинский истеблишмент ищет пути для отхода с позиций, которые занимал последние восемь лет. По его словам, в Киеве определённо надеются, что новые договорённости с Россией в перспективе можно будет так же игнорировать, как и Минские соглашения. Главное сейчас — найти оправдания своим прошлым действиям, считает аналитик.
«Для России нынешние украинские политики, находящиеся у власти — нацистское руководство, люди, которых надо судить. Так что Москва их не оправдает, а Западу они не нужны. В лучшем случае им подкинут денег в качестве откупа и помогут им с эмиграцией. Поэтому в Киеве сейчас ищут предлоги, чтобы сохранить лицо в большой политике и удержаться хотя бы как-то на плаву», — отметил Суздальцев.
Владимир Шаповалов также подчеркнул, что Запад со всей историей украинского вступления в НАТО просто использовал Киев для расширения «зоны ответственности» альянса, чтобы как можно ближе подкатить пушки к границам РФ.
«То есть Украина была тут лишь территорией, а никак не субъектом, с которым альянс намеревался иметь дело на равных, брать в свой состав, давать право голоса», — пояснил эксперт.
Однако, добавил он, несмотря на осознание потребительского отношения Запада к себе, в Киеве уже не могут резко сменить направление своей политики, поэтому, в открытую критикуя НАТО за невыполнение обещаний, Украина продолжает следовать западному курсу.
«Украинские власти в каком-то смысле являются рабами той политической риторики, которую выбрали сами и которая не оставляет шанса на какую-то корректировку существующего курса. Они сами себя лишили возможности политических манёвров. Однако, если они сейчас признают все ошибки и подпишут с Россией документы на её условиях, то лишатся власти. А если продолжат юлить и затягивать процесс, то имеют шанс стать правительством в изгнании, что для них является более предпочтительным вариантом», — подытожил Шаповалов.
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