Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ошибках Запада в отношениях с Россией

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступления в НАТО.
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ошибках Запада в отношениях с Россией
  • AP

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом», — приводит РИА Новости заявление Борреля в интервью телеканалу TF1.

По его словам, обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России. 

Он добавил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».

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