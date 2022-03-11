Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ошибках Запада в отношениях с Россией
- AP
«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом», — приводит РИА Новости заявление Борреля в интервью телеканалу TF1.
По его словам, обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.
Он добавил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».