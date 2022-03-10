Политолог Шаповалов объяснил слова Борреля о пределе в финансовых санкциях против России

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.
Политолог Шаповалов объяснил слова Борреля о пределе в финансовых санкциях против России
  • AP

По мнению Шаповалова, это заявление косвенным образом свидетельствует о том, что санкции ложатся тяжёлым бременем на европейскую экономику.

«Сам факт подобного рода заявления — это свидетельство того, что ЕС не готов идти дальше по санкционному пути, куда его толкают американцы... Для Европы это становится очень серьёзной жертвой на алтарь победы над Россией. Боррель тем самым, судя по всему, отправляет сигнал и Вашингтону, и всем остальным союзникам вне ЕС, что Европа не готова дальше идти по пути санкций», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что Европа устала от санкционной войны с Россией. 

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России. 

Он добавил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».

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