Глава евродипломатии заявил, что ЕС достиг предела в финансовых санкциях против России

Короткая ссылка
Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли», — приводит РИА Новости его слова в интервью Franceinfo.

Боррель заявил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить