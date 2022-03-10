Глава евродипломатии заявил, что ЕС достиг предела в финансовых санкциях против России

Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли», — приводит РИА Новости его слова в интервью Franceinfo.

Боррель заявил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война.