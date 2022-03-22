Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить темы Крыма и Донбасса с российским лидером Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, решение будет принято «не в эту встречу».

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но в случае неудачного разговора допустил риск начала третьей мировой войны.

Он также отмечал, что Украина не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утверждён текст договора между двумя странами.