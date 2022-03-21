Зеленский заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что страна не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности.

Президент Украины отметил важность поиска такой модели, при которой страна не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность.

Зеленский также сказал, что Украина не примет каких-либо ультиматумов, и подчеркнул, что его стране нужны гарантии безопасности.

«Ряд лидеров стран мира могли бы стать источниками гарантий для Украины», — рассказал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но в случае неудачного разговора допустил риск начала третьей мировой войны.