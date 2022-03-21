Зеленский заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины
Президент Украины отметил важность поиска такой модели, при которой страна не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность.
Зеленский также сказал, что Украина не примет каких-либо ультиматумов, и подчеркнул, что его стране нужны гарантии безопасности.
«Ряд лидеров стран мира могли бы стать источниками гарантий для Украины», — рассказал он.
Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но в случае неудачного разговора допустил риск начала третьей мировой войны.