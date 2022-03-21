Зеленский допустил третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным
Зеленский заявил о важности использования любого формата, чтобы иметь возможность переговоров с Путиным.
«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», — сказал он.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утверждён текст договора между двумя странами.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.