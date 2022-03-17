Лукашенко: Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.
Лукашенко: Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Убеждён, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия предлагает Украине «абсолютно приемлемый вариант договора».

По его словам, «сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с президентом России Владимиром Путиным договор».

Лукашенко подчеркнул, «если Зеленский на это не пойдёт, то ему придётся с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции». 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что специальная военная операция ВС России не направлена на разрушение государственности Украины или на свержение Владимира Зеленского.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить