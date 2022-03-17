Лукашенко: Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.

«Убеждён, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия предлагает Украине «абсолютно приемлемый вариант договора».

По его словам, «сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с президентом России Владимиром Путиным договор».

Лукашенко подчеркнул, «если Зеленский на это не пойдёт, то ему придётся с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что специальная военная операция ВС России не направлена на разрушение государственности Украины или на свержение Владимира Зеленского.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.