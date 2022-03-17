Захарова: российская спецоперация не направлена на разрушение государственности Украины

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Специальная военная операция ВС России не направлена на разрушение государственности Украины или на свержение действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: российская спецоперация не направлена на разрушение государственности Украины
  • © МИД России

«Подчеркну ещё раз: эта спецоперация не направлена против мирного населения», — заявила Захарова.

По её словам, целью российской спецоперации не является захват территории Украины, разрушение государственности или свержение действующего украинского президента.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

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