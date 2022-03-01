Шойгу назвал главной задачей спецоперации на Украине защиту России от угрозы Запада

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.
Шойгу назвал главной задачей спецоперации на Украине защиту России от угрозы Запада
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«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что российская армия «не оккупирует украинскую территорию».

Ранее сообщалось, что Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

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