Шойгу назвал главной задачей спецоперации на Украине защиту России от угрозы Запада

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что российская армия «не оккупирует украинскую территорию».

Ранее сообщалось, что Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.