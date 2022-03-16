Лавров заявил о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины

Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса. Об этом в интервью РБК заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам», — заявил Лавров.

Однако, по его словам, есть определённая надежда на достижение компромисса.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что диалог направлен «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».