Лавров заявил о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины
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«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам», — заявил Лавров.
Однако, по его словам, есть определённая надежда на достижение компромисса.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что диалог направлен «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».