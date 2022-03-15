Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры делегаций России и Украины.

По его словам, переговоры направлены «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ».

Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров между Украиной и Россией.