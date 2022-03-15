Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в мае

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Арестовича.

По его словам, стороны договорятся «либо в ближайшее время — в течение недели-двух, либо до конца мая после ещё одного раунда переговоров».

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.

Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.