Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в мае
«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Арестовича.
По его словам, стороны договорятся «либо в ближайшее время — в течение недели-двух, либо до конца мая после ещё одного раунда переговоров».
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.
Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.