Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины и России идут тяжело
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточнённые», — отметил Подоляк.
14 марта проходит новый раунд переговоров Украины с Россией.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре перерасти в единую позицию обеих сторон.