Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины и России идут тяжело

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточнённые», — отметил Подоляк.

14 марта проходит новый раунд переговоров Украины с Россией.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре перерасти в единую позицию обеих сторон.