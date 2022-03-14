Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины и России идут тяжело

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры Украины и России идут тяжело
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточнённые», — отметил Подоляк.

14 марта проходит новый раунд переговоров Украины с Россией.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре перерасти в единую позицию обеих сторон.

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