Мединский: переговоры России и Украины проходят ежедневно в формате видеосвязи

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Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.
Мединский: переговоры России и Украины проходят ежедневно в формате видеосвязи
  • AP
  • © Maxim Guchek

«Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины», — написал Мединский в своём Telegram.

По его словам, данный формат сильно экономит время и средства.

Он отметил, что российская делегация делает всё возможное для выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

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