Мединский: переговоры России и Украины проходят ежедневно в формате видеосвязи
- AP
- © Maxim Guchek
«Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины», — написал Мединский в своём Telegram.
По его словам, данный формат сильно экономит время и средства.
Он отметил, что российская делегация делает всё возможное для выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.