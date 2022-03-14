Мединский: переговоры России и Украины проходят ежедневно в формате видеосвязи

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.

«Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины», — написал Мединский в своём Telegram.

По его словам, данный формат сильно экономит время и средства.

Он отметил, что российская делегация делает всё возможное для выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.