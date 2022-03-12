Песков: Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также подтвердил, что Мединский представлял российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации начали обсуждение некоторых вопросов, стороны «не бросают ультиматумов».

В офисе президента Украины сообщили, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.