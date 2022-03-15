В Кремле назвали преждевременным давать прогнозы по мирному соглашению России и Украины
- AP
Он напомнил, что переговоры делегаций России и Украины проводятся в режиме ВКС.
«Работа сложная и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождёмся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран», — сказал Песков.
Отвечая также на вопрос о том, каков может быть формат документа по итогам переговоров, будет ли это декларация или соглашение, а также кем он будет подписываться, Песков заявил, что «это тоже пока преждевременно обсуждать публично».
«Это всё является предметом переговоров», — добавил он.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.
Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.