В Кремле назвали преждевременным давать прогнозы по мирному соглашению России и Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

Он напомнил, что переговоры делегаций России и Украины проводятся в режиме ВКС.

«Работа сложная и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождёмся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран», — сказал Песков.

Отвечая также на вопрос о том, каков может быть формат документа по итогам переговоров, будет ли это декларация или соглашение, а также кем он будет подписываться, Песков заявил, что «это тоже пока преждевременно обсуждать публично».

«Это всё является предметом переговоров», — добавил он.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.

Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.