Подоляк: переговоры с российской стороной продолжатся 16 марта

Российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена», — написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что диалог направлен «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».