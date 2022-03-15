Путин: Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок
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Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин изложил принципиальные оценки российско-украинских переговоров по выработке договорённостей с учётом требований России.
«При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — заявили в Кремле.
Ранее Путин в ходе телефонных переговоров рассказал королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе о причинах и целях спецоперации российских военных по защите Донбасса.