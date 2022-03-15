Путин: Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.
Путин: Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин изложил принципиальные оценки российско-украинских переговоров по выработке договорённостей с учётом требований России.

«При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — заявили в Кремле.

Ранее Путин в ходе телефонных переговоров рассказал королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе о причинах и целях спецоперации российских военных по защите Донбасса.

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