Путин: Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.

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