Путин рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации российских военных на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров рассказал королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе о причинах и целях спецоперации российских военных по защите Донбасса.

«Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей между Россией и Бахрейном», — добавили в Кремле.

Ранее Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о целях и задачах российской специальной операции на Украине.