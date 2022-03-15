Путин рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации российских военных на Украине
«Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.
«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей между Россией и Бахрейном», — добавили в Кремле.
Ранее Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о целях и задачах российской специальной операции на Украине.