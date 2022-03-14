Путин рассказал премьеру Люксембурга о целях и задачах российской спецоперации на Украине
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«По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснив её цели и задачи», — говорится в заявлении.
Кроме того, российский лидер проинформировал премьера Люксембурга о положении дел на переговорах российских и украинских представителей.
Ранее Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.