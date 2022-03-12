Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушениях норм международного права со стороны ВСУ
- globallookpress.com
- © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool
«Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что украинские военные устраивают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.
В Кремле также рассказали, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, а также запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.
Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.