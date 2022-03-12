Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушениях норм международного права со стороны ВСУ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.

«Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что украинские военные устраивают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.

В Кремле также рассказали, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, а также запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.

Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.