Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушениях норм международного права со стороны ВСУ

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.
Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушениях норм международного права со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

«Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что украинские военные устраивают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.

В Кремле также рассказали, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, а также запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.

Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.

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