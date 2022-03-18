Мединский прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
- РИА Новости
«Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что, прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора», — заявил Мединский в ответ на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского.
По его словам, после согласования текст документа должен парафироваться главами МИД обеих стран, а затем пройти утверждение правительствами России и Украины.
Мединский подчеркнул, что только после завершения данной процедуры «имеет смысл говорить о саммите глав государств».
Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня.