Мединский прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Говорить о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утверждён текст договора между двумя странами. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

«Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что, прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора», — заявил Мединский в ответ на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского.

По его словам, после согласования текст документа должен парафироваться главами МИД обеих стран, а затем пройти утверждение правительствами России и Украины.

Мединский подчеркнул, что только после завершения данной процедуры «имеет смысл говорить о саммите глав государств».

Ранее Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня.