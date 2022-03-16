Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить в режиме ВКС

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Глава российской делегации Владимир Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить онлайн.
Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной стали проходить в режиме ВКС
  • AP
  • © Maxim Guchek/BelTA Pool

«В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели — поскольку очень сложная логистика, с целью экономии времени, сил и средств решили избежать перелётов в Белоруссию с ночёвками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи», — сказал он.

Мединский добавил, что «такая работа идёт ежедневно, была она и сегодня, идёт достаточно плотным образом».

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