В США прокомментировали возможность отправки миротворческой миссии НАТО на Украину

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Соединённые Штаты не намерены идти на эскалацию ситуации вокруг Украины и не отправят своих военных в страну. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В США прокомментировали возможность отправки миротворческой миссии НАТО на Украину
  • AP
  • © Seth Wenig

«Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО», — приводит ТАСС её ответ на вопрос об идее миротворческой миссии НАТО на Украине.

По словам Томас-Гринфилд, президент США Джо Байден ясно дал понять, что Вашингтон не разместит американских военнослужащих на Украине.

Ранее сообщалось, что бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что многие в Вашингтоне не осознают, что «Россия — не Ирак» и тактика запугивания с ней не работает.

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