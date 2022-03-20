В США прокомментировали возможность отправки миротворческой миссии НАТО на Украину

Соединённые Штаты не намерены идти на эскалацию ситуации вокруг Украины и не отправят своих военных в страну. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО», — приводит ТАСС её ответ на вопрос об идее миротворческой миссии НАТО на Украине.

По словам Томас-Гринфилд, президент США Джо Байден ясно дал понять, что Вашингтон не разместит американских военнослужащих на Украине.

Ранее сообщалось, что бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что многие в Вашингтоне не осознают, что «Россия — не Ирак» и тактика запугивания с ней не работает.