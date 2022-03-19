Бывший советник Пентагона: в Вашингтоне не понимают, что «Россия — не Ирак»
В интервью Fox News он выразил мнение, что украинская армия уже «перемолота», «что бы ни говорили мейнстримные СМИ».
По его словам, много людей «не осознают», что «русские говорят о нейтралитете по австрийскому или шведскому образцу».
«Это определённо не деструктивно, и никому это не повредило. Австрии, конечно же, это пошло на пользу», — сказал Макгрегор ведущему Такеру Карлсону.
Есть и другая проблема, отметил он.
«Люди перепутали… я говорю о людях в Вашингтоне… перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Россия — не та страна, которую можно запугивать, как заблагорассудится. И это нам убедительно продемонстрировали», — подчеркнул бывший советник главы Пентагона.
Есть также «запутавшиеся люди», которые «не понимают, что Украина — это не Техас», добавил он.
Подробнее — в материале ИноТВ.