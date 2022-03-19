Бывший советник Пентагона: в Вашингтоне не понимают, что «Россия — не Ирак»

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что многие в Вашингтоне не осознают, что «Россия — не Ирак» и тактика запугивания с ней не работает.

В интервью Fox News он выразил мнение, что украинская армия уже «перемолота», «что бы ни говорили мейнстримные СМИ».

По его словам, много людей «не осознают», что «русские говорят о нейтралитете по австрийскому или шведскому образцу».

«Это определённо не деструктивно, и никому это не повредило. Австрии, конечно же, это пошло на пользу», — сказал Макгрегор ведущему Такеру Карлсону.

Есть и другая проблема, отметил он.

«Люди перепутали… я говорю о людях в Вашингтоне… перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Россия — не та страна, которую можно запугивать, как заблагорассудится. И это нам убедительно продемонстрировали», — подчеркнул бывший советник главы Пентагона.

Есть также «запутавшиеся люди», которые «не понимают, что Украина — это не Техас», добавил он.

Подробнее — в материале ИноТВ.