Столтенберг: задачей НАТО на Украине является недопущение конфликта с Россией

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НАТО стремится не допустить превращения конфликта на Украине в полномасштабное противостояние с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC.
Столтенберг: задачей НАТО на Украине является недопущение конфликта с Россией
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Я поддерживаю Украину, но в то же время очень важно, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией, потому что это приведёт к гораздо большему ущербу, разрушениям и смертям, чем сейчас на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что задача НАТО заключается в гарантировании, что «конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Соединённые Штаты не намерены идти на эскалацию ситуации вокруг Украины и не отправят своих военных в страну.

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