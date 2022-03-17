Канцлер ФРГ Шольц: военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине

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Военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.
Канцлер ФРГ Шольц: военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Мы стоим на стороне Украины. Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — приводит ТАСС его слова на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц добавил, что страны Запада должны сделать всё, чтобы «оружие как можно скорее замолчало».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.

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