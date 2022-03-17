Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre

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Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre, а также туда будут направлены 100 военнослужащих. Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала», — цитирует ТАСС Уоллеса.

По его словам, данные меры направлены на то, чтобы «поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства».

Ранее Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины. 

15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.

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