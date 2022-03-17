Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre
- AP
- © Olivier Matthys
«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала», — цитирует ТАСС Уоллеса.
По его словам, данные меры направлены на то, чтобы «поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства».
Ранее Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.
15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.